Ouakam : une dalle s'effondre sur un couple et leur nourrisson

Un accident tragique s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Ouakam, où une dalle s'est affaissée sur un couple et leur nourrisson. Selon des informations recueillies par Pressafrik, les faits se sont déroulés vers minuit dans un immeuble d’un étage, où réside la famille. La dalle qui s'est effondrée a gravement blessé les trois membres de la famille, mais selon la même source, ils sont tous vivants et ont été transportés d'urgence à l'hôpital.



Cet accident survient quelques heures après un autre incident similaire survenu dans l'après-midi aux Parcelles Assainies, où une dalle s'est également effondrée, blessant six personnes, dont trois jeunes filles et trois femmes.