Oumar Sarr espère que le dialogue entraînera la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade

Le Secrétaire général adjoint du Pds, qui a pris part au dialogue national de ce mardi 28 mai, dit espérer que la conférence concertation initiée par le chef de l’Etat, va entraîner la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade au Sénégal.

« Je pouvais ne pas parler. Car Decroix et moi, nous partageons le même travail. Vous avez tous lu dans les journaux que le Parti démocratique sénégalais ne participera au dialogue. Mais moi j'ai pris conscience que ce dialogue fait appel aux Sénégalais. J'ai pris ma responsabilité de venir y participer », a-t-il dit avant d’enchaîner:

« dans un dialogue qui date de 2016 j'avais évoqué la libération de Karim Wade. Et cela s’est fait, donc je crois que pour cette année 2019, j'espère également voirKhalifa Sall libre ainsi que le retour de Karim Wade ».