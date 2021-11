Ousmane Dembelé met la pression sur le Barça, les deux missions confiées par Manchester United à Ralf Rangnick

Newcastle fonce sur Dembélé



Alors que le FC Barcelone se cherche un attaquant, les Blaugranas vont également devoir gérer cet hiver le cas d'Ousmane Dembélé. Si le Français est apprécié au sein du club, notamment par le nouvel entraîneur Xavi, ses agents et lui ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Selon Mundo Deportivo, le champion du monde 2018 estime que la proposition salariale qui lui a été faite par le Barça est trop basse. Du coup, les Catalans semblent accuser le coup et c'est Newcastle qui pourrait en profiter, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a un mois. Pour rappel, les Magpies, nouveaux riches de la Premier League, veulent lui proposer un salaire mirobolant de 15 M€ par an assorti d'une prime à la signature de 15 M€ afin de le convaincre d'être la première tête d'affiche de leur projet fou.





Les 2 missions de Rangnick à MU



Manchester United a trouvé le remplaçant d'Ole Gunnar Solskjaer, selon la presse anglaise. C'est l'Allemand Ralf Rangnick, libre de tout contrat, qui devrait débarquer dans les prochaines heures, afin de s'asseoir sur le banc mancunien. Il arriverait pour 6 mois avec comme première mission de relever le club sportivement, notamment en Premier League, où MU est désormais loin du titre. Rangnick sera juste un intérimaire avant l'arrivée d'un coach permanent l'été prochain. Selon The Sun, il s'agira de Brendan Rodgers ou de Mauricio Pochettino. L'Argentin serait même en pôle, selon le Daily Mirror. Et c'est là qu'interviendrait la 2e mission de Rangnick. L'Allemand passerait alors conseiller du club pour 2 saisons et devra aider Pochettino «à monter une dream team» capable de gagner la Premier League. Vaste chantier.



Arthur Cabral proche du Barça



Tout s'accélère visiblement dans le dossier Arthur Cabral. Hier, déjà dans la revue de presse, nous vous parlions du fort intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant du FC Bâle. Ce matin, le journal Sport va même plus loin et indique que la signature du Brésilien au Barça serait imminente. Reste maintenant à savoir comment les Catalans vont payer les 20 M€ demandés par le club suisse et si Cabral débarquera dès janvier en Catalogne. Très intéressés par Raheem Sterling de Manchester City, mais aussi par Tim Werner de Chelsea ou encore Edinson Cavani de Manchester United, le FC Barcelone est décidément sur tous les fronts pour renforcer son attaque. L'hiver s'annonce agité.