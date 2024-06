Ousmane Sonko : « Les violences commises contre les populations ne resteront pas impunies, soyez patients »

Invité à la conférence de presse de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) ce dimanche, Ousmane

Sonko, est revenu en détail sur le « pardon pour la réconciliation des cœurs et l’unité nationale », appelé par Macky Sall dans sa loi d’Amnistie et réitéré par son excellence Bassirou Diomaye Faye lors de son premier discours tenu dans un hôtel de la place.

​

Prenant la parole en tant que conférencier, le leader de Pastef a tenu à lever le voile sur certains points de ce « pardon » qui n’a pas manqué de susciter des incompréhensions et polémiques chez bon nombre de gens.



Le Premier ministre Ousmane Sonko d’expliquer : « Depuis notre accession au pouvoir, on a décidé de pardonner et d’aller de l’avant. Mais le pardon dont je parle me concerne moi. J’ai décidé de pardonner et j’ai pardonné à tous ceux qui m’ont causé du tort ».



« Mais », renchéri, Sonko, « est-ce possible de pardonner quelqu’un qui a délibérément tué une personne qui manifestait son droit ? A-t-on une fois dit que nous allons pardonner de tels crimes ? » A demandé le leader de Pastef, à ceux qui étaient venu assister à la conférence.



Tout en poursuivant, Ousmane a demandé à ses militants et sympathisants de se calmer rassurant que les auteurs des crimes et bavures commises lors des manifestations postes électorale vont répondre de leurs actes. « Je tiens à rassurer tout le monde que nous allons faire le nécessaire concernant ces actes ignobles. Il n’y a pas besoin de se presser ou quoi que ce soit de ce genre. On ne peut pas laisser impunis les assassins du feu Didier Badji et Fulbert Sambou et vouloir passer la serpillère sur cette affaire, c’est impensable. Interpeller une personne juste parce qu’elle a osé manifester son droit et au lieu de la traiter conformément à la loi, l’amener dans un commissariat, on l’amène autre part pour la torturer. Et vous pensez que tout ça peut rester impuni ? Ne vous empressez pas, je vous demande de vous calmer et de vous armer de patience.» , a rassuré l’actuel Premier ministre.



« Ce que j’avais promis de pardonner, de laisser tomber et de passer à autre chose, ouvrir un autre chapitre, concerne ce que l’on m’a fait subir moi Ousmane Sonko personnellement. Tout ce qu’on m’a fait endurer, tout le tort qu’on m’a causé et tout le mal qu’on m’a fait, je peux leur pardonner et je les ai pardonnés de tout cœur. S’il y a d’autres personnes qui ont envie de les pardonner tant mieux parce que le pardon donne de la gaieté au cœur, ça donne de la grandeur. Hormis ça, les auteurs de ces actes ignobles commis envers les populations vont répondre de leurs actes, ils vont le payer amèrement, c’est moi qui vous le dis », a déclaré Sonko.