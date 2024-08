Ousmane Sonko: "Nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en seront quelque chose dans les prochains jours"

Lors de la Journée mondiale de l'Arbre, le Premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a pris la parole pour aborder la reddition des comptes et la situation économique héritée du régime précédent. Son discours a été marqué par une franchise habituelle et un engagement résolu envers la transparence et la bonne gouvernance.



Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a décrit l'état du pays qu'il a trouvé à son arrivée au pouvoir. "Aujourd'hui nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en seront quelque chose dans les prochains jours", a-t-il déclaré, soulignant la gravité de la situation. Selon lui, un travail méthodique et sérieux est en cours pour dresser un état des lieux précis, afin de révéler aux Sénégalais l'étendue des dégâts laissés par le régime précédent.

Le chef du gouvernement a promis de partager de manière transparente les résultats de ces investigations avec la population.



"Quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce que l'on vous a caché, voilà la situation du pays", a-t-il assuré. Il a également promis de tirer toutes les conséquences des résultats obtenus.



Un travail de redressement en cours



Ousmane Sonko a expliqué que son gouvernement avait déjà entrepris un travail de redressement pour éviter une catastrophe imminente. "Nous avons démarré un profond travail de rattrapage sur un certain nombre de choses. Et que s'ils n'avaient pas été corrigés, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe", a-t-il précisé. Il a mis en avant les mesures concrètes prises pour jeter les bases d'une bonne gouvernance et pour réduire le train de vie de l'État ainsi que le coût de la vie.



Des piques lancées aux opposants



Fidèle à sa posture politique, Ousmane Sonko n'a pas manqué de lancer des piques à l'opposition. Il a exhorté la jeunesse à ne pas prêter attention à leurs diversions.



"Il ne faut pas prêter attention à la diversion. Tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là, très fraîche. Ce n'est pas la peine de perdre du temps face à ces gens-là", a-t-il affirmé.



Ousmane Sonko a tenu à rappeler que son gouvernement n'est pas au pouvoir pour la jouissance personnelle. "Nous ne voulons rien exactement venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement personnel. Nous sommes là pour servir ce peuple qui le mérite", a-t-il martelé. Il a conclu en promettant une "gouvernance assainie, vertueuse et axée principalement sur les intérêts du Sénégal".