Ousmane Sonko : « Que la résistance constitutionelle s'intensifie »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a encouragé « l’intensification de la résistance » partout afin de recouvrer la démocratie au Sénégal, lors d’une déclaration sur sa page, appelant à faire « face à Macky Sall et à ses sbires ».



« J'appelle toutes les populations à demeurer mobilisées et debout contre la dictature de Macky Sall. Que la résistance constitutionelle s'intensifie partout afin de recouvrer notre démocratie. Levons-nous et faisons face à Macky Sall et à ses sbires », a dit Sonko.



L’opposant est revenu sur les circonstances de son interpellation avant d’être déposé chez lui alors qu’il était en caravane. « Les gendarmes qui ont intercepté mon véhicule l'ont fouillé systématiquement devant nous et y ont trouvé et illégalement confisqué : mon sac contenant mon arme et l'autorisation de port d'arme y afférente; 4 téléphones portables lui appartenant, dont 2 que je n'utilise pas encore; mon ordinateur portable; mes habits; de l'argent; entre autres ».



Pour Sonko, Dieu Seul sait ce que le régime est capable d'introduire dans ses biens « illégalement saisis » ainsi que d'autres effets personnels contenus dans (son) sac de voyage et (qu’il) dégage toute responsabilité par rapport à cela.



« Après nous avoir mis séparément dans des véhicules, ils ont conduit le mien jusqu'à Kaolack pour revenir dire ensuite qu'ils y ont trouvé une seconde arme à feu, à laquelle Antoine Diome a fait allusion dans sa sortie. Énième forfaiture d'un ministre de l'Intérieur, habitué de la contrefaçon même de rapports d'autopsie », a dénonce Sonko.