Ousmane Sonko annonce une "revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024".

Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre, Ousmane Sonko, est revenu sur les priorités gouvernementales.



À cet égard, il a donné aux ministres concernés des orientations en vue de "la réduction du train de vie de l'Etat," avec notamment les démarches à entreprendre pour la récupération de son patrimoine foncier bâti et cédé à des privés dans des conditions irrégulières, alors que des services administratifs font recours à la location.



Il a également indiqué la nécessité d'accorder une attention urgente aux programmes de construction de logements sociaux recentrés sur les nouvelles orientations du Gouvernement et de consacrer un traitement particulier aux prêts DMC.



Concernant les priorités gouvernementales, le Premier ministre a, en outre, évoqué les diligences relatives au réexamen de certaines conventions notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024.