Ousmane Sonko attendu à 14h au Commissariat central

Le leader du parti Pastef les Patriotes Ousmane Sonko va se rendre ce samedi 30 novembre 2019, au commissariat central de Dakar, pour rendre visite aux neuf (9) camarades arrêtés vendredi, lors de la manifestation interdite sur la hausse du prix de l'électricité.

Les neuf personnes arrêtées devant la grille du Palais de la République sont Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop, Malick Biaye, Papis Djim, Leuz, Diao Diallo, Pape Abdoulaye Toure, Souleymane Djokou et Ousmane Sarr.



Les organisations Gilets Rouges, Nittu Dëgg Valeurs Forces Démocratiques du Sénégal ( FDS), Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine( FRAPP), Sénégal Notre Priorité (SNP) ont, de concert, déclaré, dans un communiqué parvenu à Pressafrik, que « Conformément à l'article 8 de la constitution qui garantit à chaque citoyen le droit de manifester, nos organisations ont marché pacifiquement vers le palais présidentiel ce Vendredi 29 Novembre 2019 pour dire NON à la hausse sans fondement des prix de l'électricité et adresser une lettre au président de la république"