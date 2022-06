Ousmane Sonko descend Macky Sall et parle d'arrestations ciblées de leurs têtes de liste

Le leader du Pastef Ousmane Sonko s’est prononcé sur la situation politique du Sénégal avec les arrestations des leaders de l’opposition. Selon lui, Macky Sall n’a pas changé d’un iota avec son équipe Antoine Diome, Malick Sall, le général Moussa Fall, et les magistrats du Conseil constitutionnel qu’il a traité de ‘’pyromanes en puissance’’. Il a aussi parle d'arrestations ciblées de leurs têtes de liste aux élections législatives.



« Je veux faire comprendre au Sénégalais que Macky Sall n’est plus un homme lucide. Macky Sall, aujourd’hui, ne voit qu’une chose, le pouvoir rien que le pouvoir. Il ne respire, ne mange, ne dort que par rapport à son projet de troisième mandat. Voilà un homme extrêmement excellé derrière les forces de défense et de sécurité qui sont son seul rempart (…). Pour ceux qui ont pu regarder le film qui s’appelle le seigneur des Agneaux, si vous connaissez le personnage de Goloum, vous comprendrez qui est Macky Sall. C’est un homme dangereux complètement vomis par son peuple. Ne disposant d’aucune sympathie, et ne contente que de forces de défense et de sécurité dirigé par des sanguinaires que sont le général Moussa Fall, et Bocar Yague pour maté et brimé son peuple. Cet homme est devenu un danger dont il faut s’en débarrasser », martèle Ousmane Sonko.



Les magistrats du Conseil constitutionnel sont tous des pyromanes en puissance



Appelant le peuple à rester debout, Sonko soutient que ce qui se passe au Sénégal est historique. « C’est la possibilité de prendre un bon départ pour le Sénégal. Et c’est pourquoi le système dans son intégralité se sent menacé. Et dire au peuple Sénégalais que nous ne sommes pas dans les festivités. Nous sommes en deuil. Au moment où je vous parle, nous avons deux victimes assassinées par Macky Sall et ses sanguinaires lors des manifestations à Ziguinchor et à Dakar. Pour les victimes de Bignona et Ziguinchor, les familles ne peuvent même pas disposer des corps. L’Etat a encore mis la pression pour faire mentir le médecin légiste qu’ils ont été tué par un objet contondant. Macky Sall n’a pas changé d’un iota avec son équipe Antoine Diome ministre de l'Intérieur, Malick Sall ministre de la Justice, le général Moussa Fall dont on connaît les faits d’arme depuis qu’il est en Casamance jusqu'à présent, les magistrats du Conseil constitutionnel qui sont des tous sauf des magistrats, des pyromanes en puissance. Ceux de la cours suprême qui viennent de rendre une décision comme ils l’ont toujours fait. Tout ce que Macky Sall veut ces gens ira dans ce sens-là. La loi, la constitution, mettez une croix tant que Macky Sall sera là ».



Les arrestations durant les manifestations ont été ciblées



Ousmane Sonko a déclaré que les arrestations durant les manifestations ont été ciblées. « On a arrêté Bara Doly tête de liste de Wallu YAW à Mbacké, qui représente 5 députés et plus de 350 mille électeurs. En suite on arrête Ahmeth Aidara tête de liste à Guédiawaye, 195 mille électeurs, Mame Diarra Fam, tête de liste femme à Pikine plus de 300 mille électeurs, ensuite, on vient arrêter Guy Marius Sagna tête de liste de YAW à Ziguinchor. Et ils avaient fait le gru chez Barthélémy Dias t^te de liste de Yewwi Askan Wi à Dakar presque 700 mille électeur. Déthié Fall est arrêté ici. La juriste prudence est claire. On ne peut arrêter les gens que sur les lieux de manifestation. On ne peut pas interpeller quelqu’un à 5 km, 20 km des lieux de la manifestation. C’est Malick Sall qui a demandé à ce qu’on renvoie, parce qu'il ne veut pas que les jeunes juges d’hériter du dossier. Ce sont les chefs de juridiction qui ont été instruits pour prendre les dossiers. Parce qu’ils veulent des condamnations de principe qui va leur permettre d’invoquer l’article 34 pour priver ces gens de leur droit, de leur éligibilité, c’est ça qui est recherché. Depuis que Macky Sall est là, il a fait plus de 700 arrestations politiques », dit-il.



En outre, le patron du Pastef rappelle avoir expérimenté une nouvelle forme de lutte hier, mercredi, car dit-il : « Ce qui ne signifie pas l’abandon des autres formes de lutte. Nous maintenant l’ensemble des activités qui étaient proclamées notamment celle du 29 juin prochains. Nous allons nous battre avec toute l’énergie que nous disposons. Parce que nous avons en face de nous un monstre qui est décidé à piétiner les Sénégalais pour assouvir sa soif de troisième mandat ».