Hivernage pluvieux annoncé par l’Anacim : Cheikh Tidiane Dièye prend des mesures contre les risques d’inondation

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé des prévisions d'hivernage pluvieux pour cette année au Sénégal. Cette situation accroîtra les risques d'inondation, un problème devenu récurrent ces dernières années dans plusieurs régions du pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est fixé comme objectif d'atténuer les effets néfastes en se basant sur les prévisions météorologiques et en favorisant l'anticipation et la coordination des actions.



« Cette année, la réunion se tient à la fin du mois d'avril, parce qu'il fallait attendre justement les prévisions des agences de prévision de l'Anacim et autres, et c'est ce que nous venons d'avoir. Le résultat de ces prévisions est que nous allons vers un hivernage très pluvieux. Nous nous attendons à beaucoup d'eau, donc il est important que tous les acteurs se réunissent autour du gouvernement », a déclaré le ministre lors de la réunion du Comité national de gestion des inondations.



Gouverneurs, préfets, responsables de structures opérationnelles, maires et acteurs de la société civile ont participé à cette réunion, qui a porté sur le bilan de l'année 2023 et les perspectives pour l'année en cours, rapporte Le Quotidien. Le ministre a souligné l'importance d'apprendre des leçons tirées des années précédentes pour améliorer la gestion des inondations cette année.



« Cette année, nous allons apprendre de toutes ces leçons pour faire beaucoup mieux en matière opérationnelle sur le terrain, en matière de coordination, en matière de suivi opérationnel de tous les dispositifs », a-t-il affirmé.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de déployer des solutions plus structurées pour faire face au problème des inondations à long terme. Il a souligné l'importance de la concertation, de l'inclusion et du décloisonnement pour parvenir à des solutions durables.

À en croire Cheikh Bamba Dieye, dans les années à venir, le gouvernement s'efforcera de mettre en œuvre des solutions plus structurantes pour éviter de gérer les inondations au jour le jour et trouver des réponses durables à ce défi récurrent.