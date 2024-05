Programme d’accès à un toit : "Sur les 100 mille, seuls 2 mille logements sont construits", selon le Cisen

Dans une quête continue pour résoudre les problèmes d'accès au logement au Sénégal, le Club de l'Immobilier du Sénégal (Cisen) a organisé un forum hier samedi, afin de discuter des défis rencontrés dans la mise en œuvre du Projet 100 mille logements. L'objectif était de trouver des solutions pour réduire les coûts des matériaux de construction et du foncier, des facteurs qui contribuent à rendre les prix des logements exorbitants.

Selon Marième Ngom, présidente du Cisen, le constat est clair : "le Projet 100 mille logements ne progresse pas aussi rapidement que prévu. Lancé il y a cinq ans, le projet n'a abouti qu'à la construction de 2 000 logements, bien en deçà de l'objectif initial de 100 000. Les difficultés rencontrées sont multiples, notamment la cherté des matériaux de construction, l'accès au foncier et les coûts de production élevés."



Pour surmonter ces obstacles, Marième Ngom estime qu'un dialogue étroit entre le secteur privé national et le gouvernement est nécessaire. Le Cisen prévoit ainsi une rencontre avec les autorités pour développer des mécanismes visant à accélérer la réalisation du projet. L'objectif est de collaborer avec des acteurs sérieux capables de concrétiser le projet et d'offrir aux Sénégalais des logements décents à des prix abordables, que ce soit par le biais de la location ou de la location-vente, informe Le Quotidien.



Cela permettrait également de contourner les multiples difficultés entourant le secteur immobilier, notamment le pouvoir d'achat limité de la population, les contraintes foncières et la cherté des matériaux. Marième Ngom souligne "l'importance de discuter de solutions telles que des subventions pour alléger les coûts de construction et des mesures pour accélérer les processus administratifs."



Malgré les défis, Mme Ngom reste optimiste quant au potentiel du Projet 100 mille logements à offrir des solutions de logement décentes aux Sénégalais, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Le Cisen s'engage à organiser une restitution des travaux du forum avec des recommandations à soumettre aux acteurs, dans l'espoir de progresser vers la résolution des problèmes rencontrés.