Ousmane Sonko descend en flammes les "zombies politiques" de BBY et met en garde Macky

Le patron de Pastef/Les Patriotes qui exige la participation de la liste nationale de Yewwi Askan Wi aux prochaines élections législatives, a qualifié Niasse, Idy, Aminata Mbengue Ndiaye de "Zombies politiques" qui se nourrissent de l'Etat depuis plusieurs décennies. Il a également mis en garde le Président Macky Sall qu'il considère comme le seul danger du Sénégal.



« Je m’adresse à la coalition BBY, nous ne sommes pas vos égaux. En plus, ils sont allés réunir des zombies politiques comme Moustapha Niasse, qui toute sa vie, il a sucé le sang du peuple, des gens comme Idrissa Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, toutes ces zombies ne représentent aucun avenir, aucun espoir pour ce pays… », a-t-il dit.



Le leader de Pastef de mettre en garde: « Désormais, c’est œil pour œil, dent pour dent. Le Sénégal est en danger et y’a un seul danger, ce danger, c’est Macky Sall. Tant qu’il dirige le Sénégal, il n’y aura pas la paix dans ce pays ».



Ousmane Sonko d'ajouter à propos de la mairie de Dakar : « Ce qu’ils veulent pour Barthélémy Dias, c’est de le condamner avec sursis et récupérer la mairie de Dakar entre ses mains. S'il plait au bon Dieu, les cinq ans à venir le maire de Dakar sera Barthelemy Dias. Si jamais il tente de récupérer la mairie de Dakar, nous allons récupérer le palais avec lui ».