Prochaines Législatives : « Karim Wade sera tête de liste du PDS » (Porte-paroles PDS)

A peine sorti de l’élection présidentielle, le Parti démocratique sénégalais (PDS) pense déjà aux prochaines échéances politiques. Sa ligne de mire, les prochaines législatives. Sans aucune date retenue pour le moment pour ce scrutin, le parti de l’ancien Président Abdoulaye Wade est déjà sur pied d’attaque et compte bien y participer.



Du moins, c’est ce qu’a déclaré le pool des porte-paroles du parti de Me Wade. A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce dimanche 5 mai, il laisse entendre que : « nous allons organiser un évènement digne de la grandeur du parti, à l’approche du cinquantenaire du Parti démocratique sénégalais. Ce sera l’occasion de revenir sur les grandes réalisations du PDS et notamment de se projeter sur l’avenir en préparation des élections législatives avec comme tête de liste, Karim Wade ».



Ce qui est clair, Karim Wade va « diriger la liste du PDS lors des prochaines échéances électorales ». Les instances du parti ont, à l’occasion, félicité le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Faye, avant de lui rappeler les « priorités et les défis qui l’attendent pour le bonheur des Sénégalais ».