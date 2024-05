PASTEF : le parti au pouvoir va lancer une série d'activités d'ici peu

Dans un communiqué, le bureau politique du Pastef par la voie d'Ousmane actuel Premier ministre après avoir remercié le peuple sénégalais a abordé le véritable défi qui les attendent maintenant qu'ils sont au pouvoir. Car pour Ousmane Sonko, la véritable lutte vient de commencer. Ainsi comme relaté dans la missive parvenue à la rédaction de PressAfrik, "chers compatriotes, notre véritable lutte vient de démarrer : celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses".



Relance des activités politiques de Pastef



La réunion de ce dimanche sonne comme une remobilisation des troupes. Ansi, informe Ousmane Sonko sur les différentes activités qui seront entreprises par la formation. Ces activités sont entre autres : la restructuration et la revitalisation du parti et l'organisation du premier congrès du parti à une date qui reste à préciser. Ces activités passée, Ousmane Sonko et ses camarades, comme dit dans le communiqué, " sur un autre registre, le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous régional. À cet effet, nous projetons une tournée, sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger".



En outre, le Pastef entend renforcer ses partenariats politiques avec le reste du monde. Ce qui commence, à en croire Sonko et ses partisans par "le réchauffement de relations existantes et l’exploration des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents".



Enfin, le parti au pouvoir va accueillir à Dakar, du 14 au 18 mai 2024, une délégation des INSOUMIS français. Cette délégation composée d’élus sera sous la houlette de Jean Luc Mélanchon.