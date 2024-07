Ousmane Sonko : « la plage Hanse Bernard a été lotie et donnée à des personnes »

Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu hier-dimanche la plage Hanse Bernard situé sur le littoral. Sur place, il s'est dénoncé ce qu’il appelle « un scandale », issue des enquêtes menées concernant des lotissements douteuses sur le littoral.



« Quand on a commencé à faire des investigations, on est tombé sur des lotissements faits en novembre 2023. Là où on se trouve actuellement, commençant au niveau de la route jusqu’en bas, tout a été loti. Ils ont donné ça à des personnes », a déclaré Sonko.



Pour le PM, cette situation est un « scandale » et que de telles pratiques étaient non seulement « illégales », mais aussi « nuisibles à l’intérêt public ».



Comme solution à cette forfaiture, Sonko a demandé au ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire de proposer un programme d’urgence pour l’aménagement de la plage Hanse Bernard, en mettant l’accent sur la nécessité de "protéger cette plage et garantir qu’elle reste accessible aux citoyens sénégalais".



À noter que la plage Hanse Bernard fait partie du domaine public maritime, une zone qui devrait être protégée et accessible à tous les citoyens sénégalais.