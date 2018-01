Ousmane Tanor Dientg invite les présidents sénégalais et mauritanien à s'asseoir autour d'une table

Le président du haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) s'est voulu prévenant, en ce qui concerne la crise qui a débuté dans l côtes sénégalo-mauritaniennes avec la mort d'un pêcheur sénégalais, sous les tirs des garde-côtes mauritaniens. Ousmane tanor Dieng a invité le Président Macky Sall et son homologue Mouhamed Ould Abdel Aziz, à s'aseoir autour d'une table pour discuter des problèmes liés à ce secteur, afin de trouver des solutions définitives.

"Deux peuples voisins qui ne peuvent pas se séparer doivent des voies et moyens pour cohabiter dans la paix. Il ne faut pas négliger ce qui s'est passé, parce que cela peut prendre des proportions très inquiétantes. Les deux présidents doivent s'asseoir pour discuter. Le peuple mauritanien et le peuple sénégalais doivent se retrouver", a-t-il déclaré en marge de l’atelier sur la numérisation des paiements, organisé par le PUDC.