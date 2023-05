Oustaz Assane Seck de SenTV envoyé en prison

Oustaz Assane Seck vient d'être envoyé en prison. Le célèbre prêcheur a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Il est visé pour «atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, actes et manœuvres à troubler l’ordre public ».



Pour rappel, l'employé à la SenTv a été interpellé dimanche par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar à Sébikotane, après une émission télévisée dans laquelle il affirmait : « soit Ousmane Sonko est candidat et il gagne l’élection ; soit il n’est pas candidat et le pays brûle ».