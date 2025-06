Sénégal : Ousmane Sonko veut une « fusion de l’IPRES et CSS » et un « nouveau code de sécurité sociale »

En conseil des ministres le mercredi 4 juin, le Premier ministre s’est prononcé sur du système de sécurité sociale sénégalais qui selon lui, est confronté à plusieurs défis. Il a mis l’accent sur celui de la gouvernance, de l’étendue de la couverture et de la qualité des prestations.



Ousmane Sonko a estimé que la couverture actuelle des institutions de sécurité sociale ne prend pas en charge certaines catégories de personnes notamment les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle. Et que même les initiatives prises pour étendre cette couverture laissent encore persister des insuffisances. Il a Par ailleurs signalé que le système de retraite reste marqué par la faiblesse des pensions et la qualité du service.



Le Premier ministre a indiqué que la gouvernance est caractérisée par une pluralité d’organes assurant chacun la gestion d’une branche. Ce qui selon lui, rend difficile la mise en œuvre d’une politique sociale cohérente et unifiée. Comme solution, Ousmane Sonko a demandé au ministre en charge du Travail d’engager la réflexion sur une possible « fusion de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et de la Caisse de Sécurité sociale (CSS) en une grande institution » et de veiller, en rapport avec le ministre Secrétaire général du Gouvernement, à l’adoption rapide du nouveau Code de sécurité sociale.