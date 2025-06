Visite de soutien : Macky Sall envoie une délégation parlementaire à la famille de Farba Ngom

En cette veille de la fête de Tabaski, Aïssata Tall Sall, Présidente du Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal (TWS), a conduit une importante délégation de collègues députés pour rendre une visite de courtoisie et de solidarité à la famille de l’honorable député Farba Ngom.



Cette démarche, hautement symbolique, souligne Me Tall, s’inscrit dans un esprit de compassion et de fraternité, en ces moments où les valeurs de partage et de soutien mutuel prennent tout leur sens. D’après le journal L’AS, la délégation a tenu à marquer sa présence auprès des proches du député-maire d’Agnam, actuellement en détention.



« Le président Amadou Mame Diop a transmis le message de soutien et de solidarité du Président Macky Sall à l’ensemble de la Famille Ngom, aux maires et élus de la région de Matam, à leurs militants ainsi qu’à tous les Foutankés. La famille de l’honorable député Farba Ngom a magnifié ce geste et adressé ses sincères remerciements au président Sall, ainsi qu’aux députés », a déclaré Me Aïssata Tall Sall.



Pour rappel, l’honorable Farba Ngom est en détention depuis le 27 février dernier. Il fait l’objet de poursuites judiciaires dans le cadre de deux dossiers distincts. Le premier le met en cause en tant que complice présumé dans une affaire de détournement de 91 milliards de FCFA aux côtés de l’homme d’affaires Tahirou Sarr.



Le second le désigne comme auteur principal présumé dans une affaire de détournement portant sur une somme de 31 milliards de FCFA. Ces procédures s’inscrivent dans un vaste chantier de reddition des comptes engagé par les autorités judiciaires.