Sicap Karack : la paix revient à la Grande Mosquée, grâce à une médiation du Khalif général des Tidianes

Après plusieurs mois de tensions et une fermeture administrative ayant privé les fidèles de leur principal lieu de culte, la paix est enfin revenue à la Grande Mosquée de Sicap Karack, rapporte Assfiyahi.Org.



À l’approche de la fête de la Tabaski, une bonne nouvelle qui sera accueillie avec soulagement par les habitants des quartiers Sicap Baobab-Karack-Amitié : la mosquée rouvrira ses portes, et les prières pourront s’y dérouler dans la sérénité retrouvée.



Ce dénouement heureux est le fruit d’une médiation directe du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a dépêché son émissaire, Serigne Habib Sy Mansour, pour conduire les négociations. Ce mercredi, Serigne Habib a rencontré les parties en conflit au siège de la CONACOC, en présence de plusieurs autorités religieuses : Imam Oumar Diène, Imam Khalifa Ndiaye, et Imam Cheikh Tidiane Diop, fils de l’Imam Ratib Ousmane Diop.



Pour rappel, le conflit opposait depuis plus de deux ans l’Imam El Hadji Khalifa Babacar Ndiaye à d’autres figures de la mosquée, dans un climat marqué par des tensions croissantes. La situation avait atteint son paroxysme le 2 mai 2025, lorsque le préfet avait ordonné la fermeture de la mosquée par arrêté, pour prévenir tout trouble à l’ordre public.



Aujourd’hui, grâce à la médiation initiée par Tivaouane, les protagonistes ont accepté de tourner la page et de se donner la main pour préserver l’unité de la communauté. Cette réconciliation ouvre ainsi la voie à une Tabaski apaisée et à un retour progressif à la normalité pour l’ensemble des fidèles.



Une page se tourne, avec l’espoir que cet épisode douloureux restera un lointain souvenir.