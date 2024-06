Outrage à magistrat : le militant du Pastef bénéficie d’un retour de parquet

Arrêté par la DIC sur instruction du procureur qui s’est auto -saisi de l’affaire, Alassane Fall bou Soonko a été déféré ce mardi pour outrage à magistrat. Selon son avocat Me. Khoureyssi Ba, le militant du Pastef a bénéficié d'un retour de parquet.



Dans une vidéo publiée sur sa page Tik-Tok, Alassane Fall avait menacé d'insulter publiquement le chef du parquet et le juge, en cas de libération des détenus Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao. Il portait de graves accusations contre ces deux magistrats.



Pour information, Alassane Fall a été libéré de prison grâce à la loi d'amnistie après dix mois d’incarcération.