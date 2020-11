Ouverture classes ​Sédhiou: le déficit d’enseignants risque de compromettre le démarrage des cours

Le Comité Départemental de Développement consacré à la rentrée scolaire a permis aux autorités d’évoquer les maux dont souffre l’école à Sédhiou. Selon les révélations de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, à la problématique des abris provisoires, s’ajoute le déficit chronique de personnel enseignant.



« Rien qu’à l’élémentaire, nous avons un déficit de 192 enseignants dont 56 en Arabe. Au niveau du moyen secondaire, aussi, nous avons un déficit très important pour nos 25 établissements. Nous avons un déficit de 44 professeurs dont la majorité est constituée par les professeurs de Sciences. Au moment où notre pays est résolument lancé dans la politique de valorisation des disciplines des filières scientifiques », a indiqué l’inspecteur d’éducation et de la formation (IEF) Nouha Sarr.



Il a aussi évoqué la question de l’Etat Civil. « L’année dernière, quand on a fait la situation avec la commande du ministère, il y a plus de 1900 enfants, il ne se reste qu’au CM2 qui avait ce problème d’Etat Civil. Il y a des contraintes qui sont à 100% », dit-il au micro de i-Radio.