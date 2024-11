Ouverture de la Biennale de Dakar : "le Sénégal, à travers cet événement, se positionne comme un hub de créativité en Afrique..." (Bassirou Diomaye Faye)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi l'ouverture de la 15e Biennale de l'Art Africain Contemporain, Dak'Art.

S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État a déclaré : "C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part à l'ouverture de la 15e Biennale de Dakar, un rendez-vous important qui souligne l'importance cruciale de l'art et de la culture dans la construction nationale."



Il a ensuite salué le thème de cette édition, « The Wake, l’éveil, le sillage, xàll wi », qu'il a qualifié de préfiguration du chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère.



« Le Sénégal, à travers cet événement, se positionne comme un hub de créativité en Afrique, un espace où les talents s'expriment librement et où l'esthétique dialogue avec les enjeux de notre époque », a-t-il ajouté.



En conclusion, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir la culture, soulignant : « Car la culture façonne nos identités et porte notre ambition de transformation nationale. »