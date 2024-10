Ouverture des classes : le 5 octobre dédié au nettoyage des écoles et autres espaces d'apprentissage

Le samedi 5 octobre, ensemble, réhabilitons nos écoles, repeignons les murs, nettoyons les cours, réparons les tables bancs. Chaque geste compte, chaque effort est une pierre posée pour construire l’avenir de nos enfants. pic.twitter.com/ppCf5WjlQB

— Moustapha Mamba Guirassy (@M_M_Guirassy) October 1, 2024



À quelques jours de l’ouverture des classes, prévue le 7 de ce mois, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy invite les Sénégalais à se mobiliser le samedi 5 octobre pour un grand nettoyage des espaces d’apprentissage, notamment les écoles, les centres de formation, des universités entre autres…« Le samedi 5 octobre, ensemble, réhabilitons nos écoles, repeignons les murs, nettoyons les cours, réparons les tables bancs. Chaque geste compte, chaque effort est une pierre posée pour construire l’avenir de nos enfants. Lançons un appel solennel à toute la population sénégalaise afin d'y participer massivement, comme dans les éditions précédentes », a publié le ministre sur son compte X.Cette demande du ministre, Moustapha Guirassy coïncide avec la journée « Setal Sunu Réew» initiée par le Chef de l'Etat S.E.M. Bassirou Diomaye FAYE. Les thèmes retenus pour cette journée du samedi 5 octobre seront dédiés à la « réhabilitation, au nettoyage et à l'embellissement des structures éducatives de notre pays notamment des écoles, des daaras, des universités, des centres de formation professionnelle ainsi que tout autre espace d'apprentissage ».L'objectif est de mettre à la disposition des élèves, étudiants et apprenants des espaces d'apprentissage en bon état et impeccable pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire.