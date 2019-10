Ouverture des classes: les pluies orageuses la nuit d’hier compromettent le « Ubi tay Jang tay* »

Les fortes pluies et l’orage qui se sont abattus à Dakar dans la nuit de mardi 2 au mercredi 3 octobre ont fait beaucoup de dégâts.



Comme à chaque fois qu’il y a averses dans la capitale sénégalaise, les inondations dictent leur loi aux populations impuissantes. Alors que le Gouvernement avait prévu l’ouverture des classes et le début des cours pour ce mercredi 3 octobre 2019, les pluies orageuses sont venues tout compromettre avec l’envahissement des salles de classes par les eaux.



*Ouvrir les classes et commencer les cours aujourd’hui