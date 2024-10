Ouverture des classes : les professeurs du lycée de Malika déplorent les conditions de travail et boycottent la rentrée

Le corps professoral du nouveau lycée de Malika a décidé de boycotter la rentrée des classes de ce lundi 7 octobre. Ils dénoncent des conditions difficiles de travail liées aux infrastructures qui impactent sur les apprentissages. Indiquant que depuis que le CEM a été érigé en lycée il y a 4 ans sans les infrastructures adéquates, ils vivent « l’enfer ».



Ces professeurs ont également décidé de ne plus dispenser des cours dans la salle spectacle de la Mairie de Malika soulignant des conditions inappropriées.



Les professeurs ont fait savoir que le lycée qui compte 16 salles, accueille chaque année un effectif de 27 classes. Parfois, ils sont obligés d’accueillir plus de 160 élèves pour une classe dont certains peuvent rester plus de 3 semaines sans faire cours. Une situation dénoncée par le proviseur de l’établissement en conseil de rentrée, mais sans suite favorable.



Face à cette situation, les enseignants lancent un appel au ministre de l’Education nationale, aux partenaires de l’Etat afin de trouver une solution urgente.