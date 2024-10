Ouverture officielle des classes : à Ziguinchor les élèves n'ont pas répondu à l'appel

Après trois (3) mois de vacances, les écoles sénégalaises ont officiellement réouvert leurs portes ce lundi 7 octobre 2024. Toutefois à Ziguinchor (Sud), plus de la moitié des élèves non pas répondu présent en ce premier jour de classe. Face à la situation presque habituelle, l’inspecteur d’académie de Ziguinchor (Sud), Cheikh Faye, qui effectuait sa traditionnelle tournée des établissements scolaires, accompagné des autorités administratives, de représentants des parents d’élèves et des syndicats appelle les parents à davantage inciter leurs enfants à reprendre le chemin des écoles.



Toutefois l’inspecteur Faye, a fait savoir qu’ à Ziguinchor, au moins sept établissements scolaires sont encore sous l’emprise des eaux de pluie, ce qui complique, selon lui, le démarrage des enseignements-apprentissages.



Par ailleurs, il a précisé que « les vacances sont finies. Nous avons tout mis en place pour réussir cette rentrée scolaire. Mais ce sont les élèves qui n’ont pas répondu à notre appel. Ils doivent venir pour qu’on puisse démarrer les enseignements-apprentissages et finir très tôt l’année parce que nous avons un quantum horaire à respecter », a insisté Cheikh Faye.



« Les apprenants n’ont pratiquement pas répondu à l’appel. Ils sont dans des «navétanes et dans le Kankourang [la danse des feuilles]. Pourtant, c’est la rentrée des classes, mais on ne les voit pas, et c’est toujours comme ça », a fustigé l’inspecteur