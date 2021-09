PNA : L’intersyndicale s’oppose "catégoriquement à toute transformation institutionnelle hasardeuse et aventurière"

L’intersyndicale SUTSAS-SAS-SAMES de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (P.N.A) tient à informer, qu’elle n’acceptera aucun choix de statut imposé ou fait sans leur totale implication et la prise en compte de toutes les préoccupations des travailleurs, après avoir fait savoir qu’un projet de changement institutionnel de la P.N.A est agité par les autorités du Ministère de la Santé à travers un comité mis en place pour proposer un nouveau statut.



L’intersyndicale juge que la PNA, actuellement Établissement Public de santé non hospitalier, ancrée dans la réforme hospitalière de 1998 et qui totalise une expérience de plus de 60 ans comme central d’achat et par ailleurs bras armé de l’État en matière d’approvisionnement en produits pharmaceutique, « ne nécessite d’une part, qu’une dérogation au code des marchés publics ». Ceci pour éviter les longues procédures de marchés qui constituent le principal obstacle à sa mission de service public.



D’autre part, la mobilisation de ses ressources financières liées entre autres, à la couverture maladie universelle (CMU) et aux programmes prioritaires dont les déficits budgétaires sont souvent supportés par la PNA pour éviter des ruptures de produits.



Par ailleurs, l’intersyndicale pense que, « une tentative de changement de statut, surtout dans le contexte de la pandémie à COVID-19 où le monde scrute encore les contrecoups et la relance économique dans un climat d’incertitude, serait une aventure risquée et qui peut mettre en danger sa mission de service public ».



Les syndicalistes s’opposent donc « catégoriquement à toute transformation institutionnelle hasardeuse et aventurière de la PNA qui mettra en péril ses acquis ». Elle « rejette vigoureusement le choix du statut d’Association à But Non Lucratives (ASBL) que le comité mis en place par la tutelle a annoncé et qui ne garantit aucunement la pérennité de la structure et de sa mission de service public ».



L’intersyndicale réaffirme fermement l’ancrage de la PNA dans la réforme hospitalière en tant que EPS non hospitalier qui garantit son existence en tant que structure d’approvisionnement et exige l’implication des partenaires sociaux dans tout processus tendant au changement de son statut.