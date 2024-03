PSG : Avec son triplé, Kylian Mbappé compte 188 buts en Ligue 1 et dépasse une légende de l’OL

Kylian Mbappé a encore éclaboussé de sa classe le match du PSG en déplacement à Montpellier ce dimanche 17 mars. Le Parisien s’est offert un triplé et une passe décisive. Il compte désormais 188 buts en Ligue 1 et dépasse ainsi Fleury Di Nallo (187), surnommé le « petit prince de Gerland » dans les années 70.



Kylian Mbappé a encore réalisé une prestation XXL, dimanche 17 mars à Montpellier. Avec son triplé, le capitaine Parisien a grandement contribué au succès du PSG à la Mosson (2-6). Et il a logiquement été homme du match.



Grâce à son nouveau triplé contre les Montpelliérains, le meilleur buteur de l’histoire du PSG compte désormais 188 buts en Ligue 1. Il dépasse ainsi Fleury Di Nallo (187), la légende lyonnaise celui que l’on surnommait le « petit prince de Gerland » dans les années 70.



Kylian Mbappé est désormais au 8e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’élite du football français et sa saison n’est pas terminée…





Avec Ouest-France