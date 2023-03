PSG : Neymar sait déjà où il veut jouer la saison prochaine

Neymar et le PSG, c’est fini. Pas d’un point de vue contractuel, puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’écurie de la capitale. Mais d’un point de vue émotionnel et symbolique, quelque chose s’est brisé cette saison. Le Brésilien, qui avait déjà commencé à taper sur les nerfs de bon nombre de supporters parisiens, a définitivement vu ses derniers défenseurs lui tourner le dos depuis le retour du Mondial. Entre vie privée pas forcément optimale pour un joueur de très haut niveau, des prestations mitigées et des pépins physiques récurrents, la star de la Canarinha a terminé par agacer tout le monde.





Voilà un moment que le PSG cherche à s’en débarrasser. Mais une fois encore, ça risque d’être très compliqué, de par les blessures à répétition du joueur, très fragile au niveau de la cheville, mais aussi de son salaire colossal qui avoisine les 36 millions d’euros annuels. Qui va proposer autant à un joueur assez peu fiable et dont la saison est déjà terminée ? Comme révélé en exclusivité par nos soins, Chelsea est intéressé par Neymar, et avait déjà avancé quelques pions, rencontrant l’entourage de l’attaquant.



