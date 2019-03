PSG, Real Madrid : Neymar n’écarte pas un départ cet été

Neymar traverse encore des moments compliqués. Si tout se passe plutôt bien pour son club, le Paris Saint-Germain, le joueur de la Canarinha souffre d’une blessure au pied et a donc manqué le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions face à Manchester United. Ce dernier manquera également le retour. Il n’est même pas assuré d’être là pour un potentiel quart de finale début avril. Ces dernières semaines, c’est au Brésil qu’il était soigné, et le numéro 10 parisien en a profité pour parler aux médias de son pays. Il a ainsi été interrogé sur ce sujet récurrent qu’est un possible départ au Real Madrid par Esporte Espetacular.

« Le Real Madrid est l’un des plus grands clubs du monde. Chaque joueur suivi par le Real Madrid serait attiré par l’idée de jouer là-bas. Aujourd’hui, je suis très heureux à Paris, mais dans le futur on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je ne suis pas en train de dire que je vais jouer au Real Madrid, du calme. Le Real Madrid est un très grand club, et chaque joueur de qualité voudrait porter le maillot du club », a d’abord lancé la star brésilienne du Paris Saint-Germain. « D’ici trois mois, on ne sait pas ce qui peut se passer » « Mon rêve, je l’ai déjà réalisé et tout le monde le sait, c’était de jouer au Barça. Ça a toujours été mon rêve, dont je parlais depuis tout petit, et j’ai réussi à le réaliser. La vie d’un footballeur va très vite, des choses arrivent à des moments inattendus, personne ne sait ce qui va se passer demain. Aujourd’hui, je suis très heureux ici, si je dois parler aujourd’hui, je n’ai d’yeux que pour Paris. Je ne suis attiré par aucun autre club, je ne veux pas partir de Paris, mais tout peut arriver très vite. D’ici trois mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. [...] C’est évident que le Real Madrid est une grande équipe, une des plus grandes du monde, j’ai beaucoup de respect. Mais aujourd’hui, je me vois à Paris », a-t-il ajouté.

C’est plutôt clair, Neymar est à l’aise à Paris et souhaite, pour l’instant, rester chez le leader du championnat de France. Mais rien n’est à écarter pour l’avenir. Des déclarations qui vont dans le même sens que celles de son père il y a quelques jours : « le présent et le futur de Neymar sont à Paris. Son présent est à Paris, c’est difficile de parler d’avenir dans le football, tout peut changer si vite ». Affaire à suivre donc, mais nul doute que ses propos vont tout de même redonner d’espoir à plus d’un du côté de Madrid.