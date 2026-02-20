Ligue 1 : L'OM s'incline 2-0 face à Brest pour le premier match d'Habib Beye sur le banc

Plongé dans la crise, l’Olympique de Marseille et son nouvel entraîneur ont sombré sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">