Ligue 1 : L'OM s'incline 2-0 face à Brest pour le premier match d'Habib Beye sur le banc

La crise est profonde. Alors qu’une réaction était attendue, pour la première sur le banc d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille a sombré sur la pelouse du Stade Brestois (2-0), ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.
Plombés par une première période catastrophique, les Marseillais ont subi un doublé de Ludovic Ajorque (10e, 29e) puis n’ont jamais su revenir dans la partie malgré un timide sursaut d’orgueil. Mason Greenwood a même raté un penalty (82e), symbolique d’une soirée ratée dans les grandes largeurs.
Sans victoire depuis quatre matchs en championnat (deux défaites, deux nuls), l’OM reste scotché à la 4e place, à cinq points de l’OL (3e). Brest remonte provisoirement au 11e rang.
Avec Le Figaro
