Paiement de taxe: l'Etat du Sénégal aux trousses des sociétés minières

L'administration fiscale a déclenché une vaste offensive pour contraindre les sociétés minières à payer la taxe dénommée «Contribution spéciale sur les mines et carrières ».

L'Etat, pour ne pas dire la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) n'est pas du même avis que les sociétés minières qui estiment, au nom d'une jurisprudence et des conventions signées, qu'elles ne doivent plus payer la taxe dénommée «Contribution spéciale sur les mines et carrières ».



L'Entreprise Mapathé Ndiouck Sa ne dira pas le contraire. Redressée à hauteur de 341.369.728 de Fcfa, la société active dans les mines et carrières avait contesté le paie- ment de cette taxe devant le tribunal. Mais, hier, le juge a tranché en faveur du Fisc qui a désormais les coudées franches pour recouvrer cette taxe.



Qui plus, des sources qui se confiées à Libération révèlent que, toujours dans le cadre du paiement de la Contribution spéciale sur les mines et carrières, le Fisc est en procédure devant le tribunal avec d'autres sociétés comme la Sococim, les Phosphates de Thiès....