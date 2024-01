Paiement des amendes forfaitaires: la Dgcpt met en place une application digitale

Les conducteurs n’auront plus besoin de se rendre aux postes de Police ou de Gendarmerie pour payer leurs amendes forfaitaires. La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Dgcpt), en collaboration avec la Police, la Gendarmerie nationale, la Direction générale des Transports terrestres, l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser) lance, une nouvelle application de paiement digital des amendes forfaitaires ce jeudi 18 janvier.



Selon Les Echos, la région Dakar est retenue pour la phase test de ce projet qui permettra aux conducteurs de gagner du temps en payant leurs amendes forfaitaires à travers les opérateurs de money mobile notamment Orange money ou Wave via leurs cartes bancaires sans effectuer le déplacement au près des postes de gendarmerie ou de police.