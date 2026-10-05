Palmarin 104 mm, Mbao 72 mm, Dakar-Yoff 66 mm : les cumuls impressionnants des fortes pluies de ce dimanche 4 octobre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a communiqué les cumuls enregistrés à la suite des fortes pluies tombées dans l’après-midi de ce dimanche 4 octobre 2026.



Palmarin enregistre 104 mm



Les cumuls enregistrés ce 4 octobre :

Palmarin : 104 mm

Poste de Diass : 94,2 mm

Mbao : 72 mm

Dakar-Yoff : 66 mm

Kaolack : 42 mm

Aéroport international de Diass : 42 mm

Podor : 38 mm

Kédougou : 20 mm

Matam : 7 mm



Des activités pluvio-orageuses attendues cette nuit



L’ANACIM annonce que les activités pluvio-orageuses vont persister au cours de la nuit et se poursuivre jusqu’à lundi matin.



Les zones concernées sont notamment Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Cap-Skirring.



Pour rappel, dans ses précédentes prévisions, l’agence avait annoncé le retour des pluies et des orages sur plusieurs régions du Sénégal entre le 2 et le 6 octobre 2026.