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Palmarin 104 mm, Mbao 72 mm, Dakar-Yoff 66 mm : les cumuls impressionnants des fortes pluies de ce dimanche 4 octobre



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L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a communiqué les cumuls enregistrés à la suite des fortes pluies tombées dans l’après-midi de ce dimanche 4 octobre 2026.

Palmarin enregistre 104 mm

Les cumuls enregistrés ce 4 octobre :
Palmarin : 104 mm
Poste de Diass : 94,2 mm
Mbao : 72 mm
Dakar-Yoff : 66 mm
Kaolack : 42 mm
Aéroport international de Diass : 42 mm
Podor : 38 mm
Kédougou : 20 mm
Matam : 7 mm

Des activités pluvio-orageuses attendues cette nuit

L’ANACIM annonce que les activités pluvio-orageuses vont persister au cours de la nuit et se poursuivre jusqu’à lundi matin.

Les zones concernées sont notamment Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Cap-Skirring.

Pour rappel, dans ses précédentes prévisions, l’agence avait annoncé le retour des pluies et des orages sur plusieurs régions du Sénégal entre le 2 et le 6 octobre 2026.
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Moussa Ndongo

Lundi 5 Octobre 2026 - 00:54


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