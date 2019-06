Pape Alé Niang sur la polémique Rapport IGE-#SallGate: "nos vies sont en danger"

Selon Pape Alé Niang, qui est revenu ce mercredi 12 juin 2019 sur la polémique née de la publication du documentaire de la Bbc et du rapport IGE sur les contrats pétroliers et gaziers, affirme que les vies des Sénégalais sont en danger. Cela, parce que le président de la République, qui est censé protéger les biens et personnes, ne serait même pas au courant d'un rapport déjà à la portée de tous les Sénégalais. Le journaliste revient également sur la stratégie de communication du gouvernement pour contenir le scandale du pétrole. Avant de prôner la sérénité pour la manifestation de la vérité. Ecoutez !!!