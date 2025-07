Arrestation de Badara Gadiaga : Rewmi fustige les atteintes répétées aux libertés publiques et exige sa libération immédiate

Après le Parti démocratique sénégalais, le Parti socialiste et la Nouvelle Responsabilité, c’est au tour du parti Rewmi d’Idrissa Seck de manifester son soutien au chroniqueur Badara Gadiaga, placé en garde à vue ce mercredi, ainsi qu’à l’ensemble des détenus d’opinion.



Dans un communiqué, le parti Rewmi déplore une « récurrence des atteintes aux libertés publiques, dont la dernière est la convocation de Monsieur Badara Gadiaga ».



Le parti d’Idrissa Seck condamne cette « attitude des nouvelles autorités » et demande la « libération sans délai de Badara Gadiaga ».



Rewmi exprime « son soutien total à Badara Gadiaga ainsi qu’à toutes les personnes détenues pour leurs opinions ». « La liberté d'expression est garantie par la Constitution et toute entrave à son exercice ne saurait être tolérée », précise-t-on.