« Pape Diop a choisi le camp de la stabilité et de la démocratie », Pathé Mbengue

Pathé Mbengue, membre du secrétariat national exécutif de Bokk Guiss Guiss était l’invité de Midi Keng de ce vendredi 15 décembre sur pressafriktvhd. Revenant sur le ralliement de son mentor après les législatives, il déclare que son mentor a choisi le camp de la stabilité, « Si Yewwi avait la majorité à l’Assemblée nationale, Macky aurait eu des difficultés à gouverner le pays, Pape Diop a choisi le camp de la stabilité, de la démocratie parce que s’il avait choisi le camp de Yewwi, après ce qui s’est passé lors des émeutes de juin, ce serait le pire. S’il n’avait pas rallié le camp au pouvoir, Yewwi Askan Wi allait avoir la majorité et si YAW gagnait ils allaient bloquer toutes les lois proposées par Macky Sall parce qu’ils sont en pied de guerre contre le régime en place », a tenté d’expliquer le militant de Pape Diop.



Il a jouté, « Donc, Macky Sall ne pourrait pas gouverner normalement le pays, ou le fera par ordonnance à défaut de dissoudre l'Assemblée nationale », Et d’ailleurs, "l’histoire lui a donnée raison, la preuve, YAW n’existe plus », a indiqué Pathé Mbengue.