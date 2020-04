Pape Diouf repose désormais au cimetière musulman de Yoff

L'ancien président de l'Olympique de Marseille (OM), Pape Diouf, a été inhumé au cimetière de Yoff, à Dakar. Décédé du coronavirus mardi, à l'hôpital Fann, son enterrement s'est déroulé en début de soirée de ce mercredi, dans la plus grande sobriété en présence du personnel des services d'hygiène et des autorités sanitaires, renseigne la Rfm.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au monde du football.