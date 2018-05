Papis de Gelongal victime d'un Etat irresponsable et d'une entreprise française sans considération pour les Sénégalais

L'un des frères Mballo du groupe Gelongal est décédé cette nuit dans un accident sur l'autoroute à péage. Deux causes qui relèvent de l'irresponsabilité des autorités étatiques et du manque de considération de la société en charge de l'exploitation de l'infrastructure routière ont conduit à ce drame. Le non-éclairage tant de fois dénoncé de l'autoroute à péage et l'accès facile à tout individu ou animal, comme la troupeau de vaches qui a causé la tragédie, à ses voix. Ecoutez le témoignage de Moussa, du frère de Papis, le défunt artiste qui a perdu la vie dans ce drame !!!