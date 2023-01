Papito Kara et Outhmane Diagne, libres !

Outhmane Diagne et Papito Kara, tous les deux membres de la «mafia Kacc Kacc», placés sous mandat de dépôt depuis cinq mois viennent de couvrir la liberté. Selon leur avocat, Me Khoureyssi Ba, le juge Mamadou Seck a signé ce lundi, la «mainlevée des mandats de dépôt, placés sous contrôle judicaire allégé (émargement seulement».



Ils étaient poursuivis pour «diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques». Il leur est reproché d’avoir détourné des Unes de journaux comme L’Observateur.



Les deux prévenus ont été entendus sur le fond de l’affaire le 13 décembre dernier.