Parcelles Assainies: C'est la guerre entre le maire Moussa Sy et ses accusateurs

C'est en 2009 que la mairie des Parcelles Assainies a lancé un programme de bourses en partenariat avec les instituts et écoles de formations privées. Selon le conseiller municipal Mamadou Guèye, lui et ses camarades, ont découvert qu’une structure privée, logée au sein de la mairie pendant des années, qui perçoit de l'argent sur la base des frais d'inscription et frais de dossier des bourses. Pire, il ajoute qu’aucune délibération n’a autorisée la création de cette entité.

Les membres du Conseil municipal de la maire des Parcelles des Assainies, qui accusent Moussa Sy et son directeur cabinet Théo Ekwalla de se faire de l'argent au dos de la population, dans l'octroi des bourses d'étude, ne comptent pas lâcher du lest dans cette l'affaire. Mamadou Gueye et compagnie qui étaient en assemblée générale, dimanche, ont pris cette fois-ci une date pour une conférence de presse prévue vendredi à 16 heures, a appris Pressafrik auprès du concerné.