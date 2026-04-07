Parcelles Assainies : démantèlement d’un réseau présumé de malfaiteurs, trois individus déférés au parquet

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies (Dakar) a procédé au démantèlement d’un réseau présumé de malfaiteurs impliqués dans une affaire de vol, recel et association de malfaiteurs. Trois individus ont été déférés au parquet à l’issue de l’enquête.



Selon les informations de la police nationale, les faits remontent au 20 mars 2026, lorsqu’un commerçant domicilié à Nord-Foire a signalé une intrusion dans sa chambre, durant la matinée de la Korité. Le voleur aurait emporté un sac contenant 225 000 FCFA, un pistolet automatique de marque Taurus (avec ses munitions), une autorisation de port d’arme, un téléphone Huawei et plusieurs flacons de parfum de luxe.



Une première plainte a été déposée à la Brigade de la Foire. Après, la victime aurait diffusé les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Par la suite, des informations ont permis d’identifier le quartier de résidence du suspect, poussant le commerçant à saisir le Commissariat des Parcelles Assainies.



L’individu, qui avait pris la fuite après s’être reconnu sur internet, a été localisé et arrêté à Grand-Yoff (Dakar) le 29 mars 2026. Placé en garde à vue et confronté aux images, il aurait reconnu les faits et les aveux ont permis d’identifier deux complices.