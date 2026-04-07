Déguerpissement à Touba: plus de 5 000 commerçants impactés, les pertes estimées à 200 millions FCFA

Depuis le 31 mars 2026, la municipalité de Touba (centre) procède à des opérations de déguerpissement dans les grandes artères du marché Ocass de la ville, ainsi que les abords des résidences de chefs religieux.



Le Secrétaire général de l'association des marchands tabliers de Touba, Seydou Guangué, a déclaré, ce mardi 7 avril 2026, lors du journal de 12 heures sur la Radio Futur Média, que ce déguerpissement a impacté directement le commerce de plus de 5 000 personnes, les entrainant dans le chômage.

Seydou Guangué a également révélé que «plusieurs cantines ont été dégradées et les pertes sont estimées à hauteur de 200 millions de FCFA ».



Par ailleurs, il dénonce aussi le non-respect des engagements pris lors de la réunion du 30 mars 2026, où les commerçants disent avoir eu des échanges avec les autorités municipales et les chefs religieux de Touba. «Nous portons à la connaissance de la population de Touba, particulièrement les chefs religieux, que les marchands tabliers n'ont jamais connu un tel déguerpissement qui prend en compte tout l'espace public (…) Logiquement, si l'information était claire et prise comme telle, les opérations allaient se faire comme en 2023 où les dangers et les gaspillages étaient évités », a-t-il expliqué.



«En tant qu'acteur potentiel dans l'économie informelle à Touba, je lance un appel solennel aux autorités municipales, particulièrement à monsieur le maire Abdoul Lahad Ka, afin qu'il reste ouvert pour une bonne réorganisation du secteur», a conclu le Secrétaire général de l’association des marchands tabliers de Touba.