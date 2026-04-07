Football africain: la CAF officialise la tenue de la CAN 2027 du 19 juin au 18 juillet

L’information circulait sous cape depuis un moment. Ce mardi 07 avril, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la tenue de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations du 19 juin au 18 juillet 2027. Cet événement aura lieu, conjointement et pour la première fois, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Il s’agit de la dernière compétition biennale (chaque deux ans).



À partir de 2028, la CAN passera d'un rythme biennal à un rythme quadriennal (tous les 4 ans), afin d’«harmoniser le calendrier africain au calendrier mondial», surtout avec les compétitions européennes.



Pour rappel, cette actualité reste marquée par le litige concernant le titre de la CAN 2025. Suite à une décision du jury d'appel de la CAF le 17 mars 2026, le titre a été réattribué au Maroc au détriment du Sénégal, une affaire actuellement portée devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui devra statuer en dernier ressort.