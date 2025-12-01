Parcelles Assainies : trois individus arrêtés pour “escroquerie au visa” et faux documents

La police des Parcelles Assainies U15 a démantelé, le 29 novembre 2025, un réseau spécialisé dans « l’association de malfaiteurs, l’escroquerie au visa, le faux et usage de faux en documents administratifs ». Trois individus ont été interpellés à la suite d’une plainte déposée par une victime, selon laquelle elle avait remis « 2 500 000 FCFA » et son passeport biométrique sénégalais à l’un des mis en cause, en janvier 2025, pour l’obtention d’un visa pour l’Italie.Selon le communiqué, l’escroc présumé avait apposé « un faux visa Schengen en date du 9 janvier 2025 » sur le passeport avant de disparaître et de se rendre volontairement injoignable. Les investigations ont permis de le retrouver puis de l’arrêter. Entendu, il a « entièrement reconnu les faits » et affirmé avoir agi avec deux complices, dont l’un aurait confectionné le faux visa.Les deux autres membres du groupe ont été interpellés à leur tour et ont également reconnu leur implication. La poursuite des enquêtes a révélé que la bande ne se limitait pas à la falsification de visas. Elle proposait aussi « des voyages clandestins à partir du port de Dakar ». Deux autres victimes auraient versé « 2 600 000 FCFA » pour intégrer prétendument l’équipage d’un navire à destination de l’Italie.Les trois individus ont été « déférés devant le parquet » et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de leurs activités frauduleuses.