Parcelles Assainies : une femme interpellée avec du haschisch

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, une unité de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une saisie importante dans le quartier des Parcelles Assainies. Une femme, suspectée d'appartenir à un réseau de trafic de drogue, a été interpellée dans la nuit du 27 août.



L'opération a été lancée à la suite de renseignements précisant l'existence d'un vaste réseau de stupéfiants qui utilise des femmes comme coursières. C'est lors de cette investigation que la suspecte a été arrêtée au croisement 22, en possession d'une plaquette de haschisch de 100 grammes.



La fouille menée par les forces de l'ordre a permis la découverte d'éléments supplémentaires. La suspecte avait sur elle un portefeuille contenant 315 000 F CFA, une petite quantité de haschisch en vrac et quatre billets d'un dollar américain.



Placée en garde à vue, elle fait désormais l'objet d'une enquête approfondie qui se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau.



Dans le cadre de ses efforts continus pour la sécurité des citoyens, la Police Nationale a rappelé son engagement à protéger la population. Elle encourage les habitants à collaborer en signalant toute information utile.