Parcelles Assainies : une fillette de 6 ans violée

Le viol d’une fillette âgée de 6 ans fait jaser aux Parcelles Assainies, un quartier de Dakar. Le présumé violeur, du nom de Babacar Ndiaye, a été arrêté. Il est accusé d’avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec A.D, sa présumée victime.



Les faits remontent au 12 juillet dernier. Interrogée, la petite fille de raconter : « "Da fa soumi sama toubey teudeu sama kaw mou def kani sama tate bi" (Il enlevait ma culotte, il se couchait sur moi avant de mettre du "piment" dans mon sexe).



Le présumé violeur « est un drogué doublé d'un ivrogne. Il passait tout son temps à fumer du yamba et à boire de l'alcool », selon des témoignages recueillis par l’Observateur.



Arrêté, Babacar Ndiaye a été déféré au parquet pour viol et pédophilie,

Le rapport gynécologique indique que la petite présentait des lésions hyménales et une lésion au niveau de la face interne des fesses.