Parrainage : l’initiative Jog Ngir Senegaal invite la Cena et le Conseil constitutionnel à résoudre les problèmes du fichier électoral dans les plus brefs délais

« Le respect des droits des candidats à la candidature et la préservation des intérêts supérieurs de la Nation, doivent primer sur les intérêts particuliers, et être sauvegardés par tous les patriotes épris de Paix et de Justice », rappelle l’entité dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Elle constate plusieurs dysfonctionnements dans le processus électoral à savoir le non mis en jour du fichier électoral révélé par la Cena, les absents du fichier ainsi que les doublons externes.



« Compte tenu du communiqué no002/06012024 du 6 janvier 2024 de la Commission électorale nationale autonome (CENA) indiquant qu’elle ne dispose pas du fichier électoral à jour malgré ses importantes attributions, prévues par l’article L.11. du Code électoral. Tout porterait donc à croire que le Conseil constitutionnel ne détiendrait pas le bon fichier électoral ayant pris en compte, notamment, les dernières révisions », remarque-t-elle.



Elle ajoute : « Des preuves étant fournies par les candidats à la candidature recalés, que des parrains ayant voté lors des élections législatives de 2022 ont été déclarés comme absents du fichier, alors que rien ne justifie leur radiation. Il est fort probable que le fichier que la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) a remis au Conseil constitutionnel ait été corrompu, sans qu’il soit nécessaire de chercher à savoir comment ni pourquoi ».



S’agissant des doublons externes, souligne t-elle, « Etant donné que depuis la mise en place du parrainage en 2018, les pouvoirs exécutif et judiciaire n’ont pris aucune sanction contre les électeurs qui, en 2019 et 2022, avaient parrainé deux candidats ou deux listes de candidats, en application de l’article L.91. du code électoral, ils ont favorisé cette pratique délictuelle qui, conséquemment, ne doit pas être opposée aux candidats à la candidature, d’autant plus que le dispositif qui devait leur permettre de savoir si un électeur a déjà parrainé un candidat n’a pas été mis à leur disposition. Les doublons externes doivent donc être exceptionnellement acceptés ».



Par ailleurs, regrette Jog Ngir Sénégal, « le défaut de contrôle du parrainage de certains candidats pour « fichier inexploitable » sans que des raisons qui leur sont imputables aient été fournies, constitue un traitement injuste et inéquitable des concernés qui ont dégagé des moyens humains et logistiques considérables pour satisfaire les conditions de collecte de parrainages prévue par la loi électorale ».



A en croire l’organisation, si le gouvernement voulait obtenir plus de transparence dans le processus électoral, « il est incontestable qu’il allait tenir compte, avec un esprit positif, de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO d’avril 2021 et du rapport de l’Union européenne relatif à l’élection présidentielle de 2019 qui avaient, tous les deux, recommandé la remise en cause du système de parrainage tel qu’il est institué ».



L’introduction de trois types de parrainages, en 2023, « a introduit une dose d’injustice pour les partis, peu représentés à l’Assemblée nationale et dans les exécutifs territoriaux, alors que c’est l’esprit de justice entre tous les candidats qui avait été présenté comme justificatif de la généralisation en 2018 du parrainage », estime-t-elle.



Si cette situation perdure, d’importantes figures de l’opposition « pourraient être injustement éliminées », et « des novices en politique retenus par un système de parrainage qui ressemble plus à un jeu de hasard qu’à un processus qui devrait permettre de faire un filtrage afin de retenir les candidats, en fonction de leur représentativité au sein de l’électoral », analyse l’organisation.



Qui est d’avis que ce « parrainage contribue aussi à détruire la belle image du Sénégal en matière de démocratie, de justice et de crédibilité de son processus électoral… »



Cependant, elle invite « la CENA » à « assumer ses responsabilités » et de « se mettre au-devant de la résolution des disfonctionnements constatés en relation avec la DAF et le Conseil constitutionnel ».



Enfin, propose-t-elle, « il faudrait pour sortir définitivement des problèmes récurrents rencontrés dans le processus électoral, à la veille des élections, supprimer le système actuel de parrainage. Il est bien possible de trouver une procédure alternative, plus simple et plus efficace, fondée sur la rationalisation des partis politiques, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur ; l’élaboration d’une nouvelle loi prévue par l’article 4 de la Constitution en subordonnant la création des partis politiques à des conditions plus restrictives ; la limitation de la recherche de parrains aux candidats indépendants comme ce fut le cas avant 2018, et l’activation de la fonction de « Ministre chargé des élections » (prévue par le code électoral) qui serait incompatible avec l’appartenance à un parti politique ».