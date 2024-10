Participation des femmes aux élections : l'ONP milite pour une parité "effective" dans les instances politiques

L’Observatoire National de la Parité (ONP) et le National Démocratic Institute (NDI) en collaboration avec l’USAID dans le cadre du programme Nietti Élections ont tenu un atelier de capitalisation ce mardi 01 octobre 2024, sous le thème "Leadership Politiques des femmes : leçons Apprises et Perspectives au lendemain des élections". Ce, pour évaluer le leadership politique des femmes durant les élections de 2022 et présidentielle de 2024. Selon Awa Ndiaye, présidente de L’ONP, " cet atelier a permis de capitaliser la place de la femme et le rôle de la femme dans les appareils politiques".



Alyssa Leggoe, directrice de l’USAID ('Agence des États-Unis pour le développement international), a déclaré pour sa part, que ce forum est « une opportunité de nous intéresser collectivement à la nécessité urgente d’améliorer la représentation des femmes dans la vie politique, en particulier à l'approche des prochaines élections législatives qui auront lieu le 17 novembre 2024 ».



Cependant, elle a souligné que la faible représentation des femmes sous l'échiquier politique et leurs sous-représentations dans les organes sont très préoccupante. « La dernière élection présidentielle, qui a enregistré la participation d'une seule femme parmi les 19 candidats en lice, force est de constater, qu'il reste des défis à relever », a-t-elle plaidé.



Par ailleurs, elle s'est réjoui tout de même des progrès accomplis. « L'électorat sénégalais a démontré, de manière éclatante, toute sa maturité lors des élections législatives de 2022, qui se sont soldés par l'attribution de 77 sièges de députés sur 165 à des femmes à l'Assemblée nationale. Soit un taux de représentation remarquable de 44 % ».



Dans cette même logique, la présidente de l'Observatoire National de la Parité, Awa Ndiaye, a estimé que « les résultats de cet atelier participeront à étoffer le plaidoyer que nous menons depuis plusieurs années auprès des parties politiques pour un renforcement de la position des femmes dans les listes électorales dans les organes de gouvernance des parties politiques ».



Ayant pris part à la rencontre, la représentante de la ministre de la Famille et des Solidarités, Astou Fall, a souligné que : « la participation des femmes aux élections est plus ou moins importante, nous avons vue lors des élections la participation des femmes, mais il y a beaucoup de défis à relever. »



Néanmoins, dit-elle, " les femmes doivent continuer à poursuivre le combat sur le terrain et à jouer leur partition dans cette parité car, nous femme, allons continuer et montrer notre présence dans le paysage politique sénégalais" a conclu Mme Fall.